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Стефан Федорович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Стефан Федорович
Пол
муж
Возраст (лет)
61
Год рождения вычисленный
1802
Родственная связь
глава
Номер семьи
353
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Поддубинка, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 561
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 353
01 | Стефан Федорович: 61 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Евдокия Герасимовна: 59 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Варлаам Богданович: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Наталия Богдановна: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Анастасия Максимовна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
06 | Дмитрий Варлаамович: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
07 | Феодосия Федоровна: 44 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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