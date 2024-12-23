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Алексей Логинович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Алексей Логинович
Пол
муж
Возраст (лет)
39
Год рождения вычисленный
1824
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
352
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Поддубинка, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 561
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 352
01 | Логин Спиридонович: 69 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Алексей Логинович: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Агафия Ларионовна: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Трофим Алексеевич: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
05 | Василий Алексеевич: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
06 | Елена Алексеевна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
07 | Мария Дмитриевна: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - |
08 | Стефан Петрович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [7] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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