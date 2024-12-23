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Феодосия Ларионовна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Феодосия Ларионовна
Пол
жен
Возраст (месяцев)
6
Год рождения вычисленный
1863
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
351
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Объезд, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 561
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 351
01 | Иларион Игнатьевич: 31 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Агафия Сергеевна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Екатерина Ларионовна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Феодосия Ларионовна: 0 лет, 6 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Агафия Алексеевна: 56 лет | крестьянин государственных имуществ - мать [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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