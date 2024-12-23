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Акулина Архиповна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Акулина Архиповна
Пол
жен
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1844
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
348
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Объезд, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 560об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 348
01 | Архип Никифорович: 50 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Евдокия Ильинична: 48 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Екатерина Архиповна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Акулина Архиповна: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Ирина Архиповна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Иоанн Архипович: 0 лет, 2 месяца | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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