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Наталия Матвеевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Наталия Матвеевна
Пол
жен
Возраст (месяцев)
4
Год рождения вычисленный
1863
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
347
Номер в семье
8
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Объезд, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 560об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 347
01 | Иван Дмитриевич: 52 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Параскева Богдановна: 51 год | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Матвей Иванович: 32 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Тимофей Иванович: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Иван Иванович: 21 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Евдокия Никитична: 31 год | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
07 | Елена Матвеевна: 3 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
08 | Наталия Матвеевна: 0 лет, 4 месяца | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
09 | Надежда Пантелеевна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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