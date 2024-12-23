Агафия Ивановна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Агафия Ивановна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1853
- Родственная связь
- дочь [2]
- Номер семьи
- 345
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Жаворонково, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 560об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 345
01 | Ксения Ивановна: 59 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Елена Емельяновна: 33 года | крестьянин государственных имуществ - невестка [1] |
03 | Дмитрий Иванович: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
04 | Агафия Ивановна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
05 | Васса Ивановна: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
06 | Ефимий Иванович: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
07 | Домника Николаевна: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - |
08 | Татьяна Матвеевна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [7] |
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