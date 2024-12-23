Стефан Игнатьевич
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Стефан Игнатьевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1828
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 342
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Жаворонково, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 560
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 342
01 | Пелагея Авраамовна: 42 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Стефан Игнатьевич: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Павел Игнатьевич: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Ульяна Игнатьевна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Ирина Симоновна: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
06 | Анна Павловна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
07 | Екатерина Федоровна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
08 | Ефимий Стефанович: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
09 | Трофим Миронович: 61 год | крестьянин государственных имуществ - дядя [2] |
10 | Григорий Трофимович: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [9] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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