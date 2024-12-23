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Алексей

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Алексей
Пол
муж
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1825
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
341
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Жаворонково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 560
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 341
01 | Андрей Кондратьевич: 55 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Иван : 43 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Алексей: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Панкратий : 26 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Параскева Дмитриевна: 44 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
06 | Анастасия Ивановна: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
07 | Ефимий Иванович: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
08 | Агафия Ивановна: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
09 | Федор Иванович: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
10 | Корнилий Иванович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
11 | Агафия Галактионовна: 31 год | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
12 | Илья Алексеевич: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
13 | Ксения Алексеевна: 0 лет, 11 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
14 | Евдокия Андреевна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
15 | Макарий Панкратьевич: 0 лет, 8 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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