Андрей Кондратьевич
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Андрей Кондратьевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 55
- Год рождения вычисленный
- 1808
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 341
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Жаворонково, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 560
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 341
01 | Андрей Кондратьевич: 55 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Иван : 43 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Алексей: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Панкратий : 26 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Параскева Дмитриевна: 44 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
06 | Анастасия Ивановна: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
07 | Ефимий Иванович: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
08 | Агафия Ивановна: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
09 | Федор Иванович: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
10 | Корнилий Иванович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
11 | Агафия Галактионовна: 31 год | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
12 | Илья Алексеевич: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
13 | Ксения Алексеевна: 0 лет, 11 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
14 | Евдокия Андреевна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
15 | Макарий Панкратьевич: 0 лет, 8 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
Примечание: вдовец
- Дополнительная информация в записи
- вдовец
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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