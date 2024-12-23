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Наталия Ивановна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Наталия Ивановна
Пол
жен
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1849
Родственная связь
дочь [4]
Номер семьи
340
Номер в семье
10
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лаврово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 560
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 340
01 | Герасим Терентьевич: 67 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ксения Васильевна: 60 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Григорий Герасимович: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Иван Герасимович: 43 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Стефанида Герасимовна: 33 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Георгий Герасимович: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Васса Григорьевна: 50 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
08 | Ефимий Григорьевич: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
09 | Мария Егоровна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
10 | Наталия Ивановна: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
11 | Семен Герасимович: 48 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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