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Никита Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Никита Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
48
Год рождения вычисленный
1815
Родственная связь
глава
Номер семьи
337
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лаврово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 559об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 337
01 | Никита Иванович: 48 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Евдокия Федоровна: 37 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Василий Никитич: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Евдокия Никитична: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Дарья Никитична: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Спиридон Никитич: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Михаил Никитич: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
08 | Иоанн Никитич: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
09 | Дмитрий Никитич: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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