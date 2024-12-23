Андрей Емельянович
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Андрей Емельянович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 24
- Год рождения вычисленный
- 1839
- Родственная связь
- сын [2]
- Номер семьи
- 336
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Лаврово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 559об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 336
01 | Андрей Андреевич: 66 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Емельян Андреевич: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Марфа Дмитриевна: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Андрей Емельянович: 24 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
05 | Ирина Емельяновна: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
06 | Василий Емельянович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
07 | Антип Емельянович: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
08 | Анна Емельяновна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
09 | Иван Емельянович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
10 | Екатерина Яковлевна: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
11 | Георгий Андреевич: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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