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Андрей Андреевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Андрей Андреевич
Пол
муж
Возраст (лет)
66
Год рождения вычисленный
1797
Родственная связь
глава
Номер семьи
336
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лаврово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 559об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 336
01 | Андрей Андреевич: 66 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Емельян Андреевич: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Марфа Дмитриевна: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Андрей Емельянович: 24 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
05 | Ирина Емельяновна: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
06 | Василий Емельянович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
07 | Антип Емельянович: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
08 | Анна Емельяновна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
09 | Иван Емельянович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
10 | Екатерина Яковлевна: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
11 | Георгий Андреевич: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
Примечание: вдовец
Дополнительная информация в записи
вдовец
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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