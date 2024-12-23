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Яков Андреевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Яков Андреевич
Пол
муж
Возраст (лет)
66
Год рождения вычисленный
1797
Родственная связь
глава
Номер семьи
334
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лаврово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 559
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 334
01 | Яков Андреевич: 66 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Марфа Архиповна: 50 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иродион Яковлевич: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Александра Яковлевна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Григорий Яковлевич: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Васса Яковлевна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Ефимия Афанасьевна: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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