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Ирина Богдановна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Ирина Богдановна
Пол
жен
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1840
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
331
Номер в семье
8
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лаврово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 559
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 331
01 | Василий Дмитриевич: 55 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анна Андреевна: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Петр Васильевич: 23 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Андрей Васильевич: 21 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Гликерия Васильевна: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Евдокия Васильевна: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Дмитрий Васильевич: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
08 | Ирина Богдановна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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