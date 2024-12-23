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Архип Михайлович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Архип Михайлович
Пол
муж
Возраст (лет)
53
Год рождения вычисленный
1810
Родственная связь
брат [1]
Номер семьи
330
Номер в семье
10
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Медведково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 559
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 330
01 | Никифор Михайлович: 52 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анастасия Стефановна: 56 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Никифорович: 23 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Филипп Никифорович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Марфа Яковлевна: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
06 | Косьма Иванович: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
07 | Родион Иванович: 0 лет, 9 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
08 | Параскева Феоктистовна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - |
09 | Татьяна Дмитриевна: 0 лет, 11 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [8] |
10 | Архип Михайлович: 53 года | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
Примечание: отставной солдат
Дополнительная информация в записи
отставной солдат
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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