Анастасия Стефановна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Анастасия Стефановна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 56
- Год рождения вычисленный
- 1807
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 330
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Медведково, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 559
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 330
01 | Никифор Михайлович: 52 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анастасия Стефановна: 56 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Никифорович: 23 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Филипп Никифорович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Марфа Яковлевна: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
06 | Косьма Иванович: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
07 | Родион Иванович: 0 лет, 9 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
08 | Параскева Феоктистовна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - |
09 | Татьяна Дмитриевна: 0 лет, 11 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [8] |
10 | Архип Михайлович: 53 года | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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