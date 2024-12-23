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Анастасия Ивановна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Анастасия Ивановна
Пол
жен
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1829
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
329
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Медведково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 558об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 329
01 | Матвей Филиппович: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анастасия Ивановна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Акулина Матвеевна: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Елена Матвеевна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Варвара Матвеевна: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Роман Матвеевич: 0 лет, 6 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Алексей Васильевич: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - |
08 | Ольга Ефимовна: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [7] |
09 | Николай Алексеевич: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [7] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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