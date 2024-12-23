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Афанасий Лаврентьевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Афанасий Лаврентьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
62
Год рождения вычисленный
1801
Родственная связь
глава
Номер семьи
328
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Медведково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 558об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 328
01 | Афанасий Лаврентьевич: 62 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Татьяна Анисимовна: 55 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Михаил Афанасьевич: 23 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Стефанида Яковлевна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
Примечание: отставной солдат
Дополнительная информация в записи
отставной солдат
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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