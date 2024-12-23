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Панкратий Петрович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Панкратий Петрович
Пол
муж
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1849
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
327
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Медведково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 558об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 327
01 | Дарья Стефановна: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Панкратий Петрович: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Анна Петровна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Павел Петрович: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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