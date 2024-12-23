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Ксения Семеновна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Ксения Семеновна
Пол
жен
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
326
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Медведково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 558об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 326
01 | Ипат Иванович: 54 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Мелания Петровна: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Ксения Семеновна: 22 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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