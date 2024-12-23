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Анастасия Егоровна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Анастасия Егоровна
Пол
жен
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1854
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
323
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Медведково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 558об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 323
01 | Егор Анисимович: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Татьяна Богдановна: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Анна Егоровна: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Александра Егоровна: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Анастасия Егоровна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Елена Егоровна: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Ирина Егоровна: 0 лет, 8 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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