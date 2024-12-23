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Надежда Матвеевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Надежда Матвеевна
Пол
жен
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1823
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
322
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Медведково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 558об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 322
01 | Василий Анисимович: 37 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Надежда Матвеевна: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Васильевич: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Яков Васильевич: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Марфа Васильевна: 0 лет, 6 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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