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Кондратий Афанасьевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Кондратий Афанасьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1837
Родственная связь
глава
Номер семьи
321
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Якимово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 558
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 321
01 | Кондратий Афанасьевич: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Мария Флоровна: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Петр Кондратьевич: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Екатерина Кондратьевна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Косьма Богданович: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - племянник [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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