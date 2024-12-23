Татьяна Никитична
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Татьяна Никитична
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1828
- Номер семьи
- 320
- Номер в семье
- 13
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Якимово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- в отлучке
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 558
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 320
01 | Ульяния Ефимовна: 52 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Павел Пахомович: 24 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Иван Пахомович: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Евдокия Пахомовна: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Евдокия Никитична: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
06 | Мелания Павловна: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
07 | Параскева Павловна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
08 | Яким Максимович: 58 лет | крестьянин государственных имуществ - |
09 | Евфросиния Якимовна: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [8] |
10 | Матрона Якимовна: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [8] |
11 | Косьма Афанасьевич: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - |
12 | Иван Афанасьевич: 22 года | крестьянин государственных имуществ - брат [11] |
13 | Татьяна Никитична: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - |
Примечание: солдатка
- Дополнительная информация в записи
- солдатка
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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