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Параскева Павловна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Параскева Павловна
Пол
жен
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1859
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
320
Номер в семье
7
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Якимово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 558
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 320
01 | Ульяния Ефимовна: 52 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Павел Пахомович: 24 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Иван Пахомович: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Евдокия Пахомовна: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Евдокия Никитична: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
06 | Мелания Павловна: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
07 | Параскева Павловна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
08 | Яким Максимович: 58 лет | крестьянин государственных имуществ - |
09 | Евфросиния Якимовна: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [8] |
10 | Матрона Якимовна: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [8] |
11 | Косьма Афанасьевич: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - |
12 | Иван Афанасьевич: 22 года | крестьянин государственных имуществ - брат [11] |
13 | Татьяна Никитична: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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