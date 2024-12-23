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Николай Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Николай Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
51
Год рождения вычисленный
1812
Родственная связь
глава
Номер семьи
318
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Якимово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 558
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 318
01 | Николай Иванович: 51 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Иустина Яковлевна: 32 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Емельян Николаевич: 31 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Евдокия Николаевна: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Акулина Николаевна: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Ксения Николаевна: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Анна Павловна: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
08 | Иван Емельянович: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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