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Стефанида Яковлевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Стефанида Яковлевна
Пол
жен
Возраст (лет)
46
Год рождения вычисленный
1817
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
317
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Якимово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 558
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 317
01 | Яков Максимович: 50 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Алексей Михайлович: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - зять [1] |
03 | Стефанида Яковлевна: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Мелания Алексеевна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
05 | Косьма Алексеевич: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
06 | Митрофан Алексеевич: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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