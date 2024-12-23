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Агафия Васильевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Агафия Васильевна
Пол
жен
Возраст (лет)
55
Год рождения вычисленный
1808
Номер семьи
316
Номер в семье
8
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Максимцев Низ, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 557об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 316
01 | Павел Васильевич: 50 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анастасия Никитична: 43 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Агрипина Павловна: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Трофим Павлович: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Андрей Васильевич: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Любовь Ивановна: 22 года | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
07 | Стефан Андреевич: 0 лет, 2 месяца | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
08 | Агафия Васильевна: 55 лет | крестьянин государственных имуществ - |
Примечание: вдова
Дополнительная информация в записи
вдова
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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