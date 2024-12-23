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Иван Федорович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Иван Федорович
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1852
Родственная связь
внук [1]
Номер семьи
315
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Максимцев Низ, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 557об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 315
01 | Василий Пантелеевич: 59 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Параскева Антоновна: 57 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Федорович: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - внук [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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