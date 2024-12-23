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Евдокия Кондратьевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Евдокия Кондратьевна
Пол
жен
Возраст (лет)
60
Год рождения вычисленный
1803
Родственная связь
мать [1]
Номер семьи
314
Номер в семье
7
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Максимцев Низ, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 557об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 314
01 | Василий Тимофеевич: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Екатерина Филипповна: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Ксения Васильевна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Филипп Васильевич: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Федор Васильевич: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Евдокия Васильевна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Евдокия Кондратьевна: 60 лет | крестьянин государственных имуществ - мать [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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