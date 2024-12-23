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Василий Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Василий Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1826
Родственная связь
глава
Номер семьи
313
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Максимцев Низ, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 557об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 313
01 | Василий Иванович: 37 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Екатерина Ильинична: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Агафия Алексеевна: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Акулина Панкратьевна: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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