Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Ивановна

Марфа Ивановна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Марфа Ивановна
Пол
жен
Возраст (лет)
35
Год рождения вычисленный
1828
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
311
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Максимцев Низ, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 557об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 311
01 | Иван Игнатьевич: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Марфа Ивановна: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Евдокия Ивановна: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Матрона Ивановна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Агафия Ивановна: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Михаил Иванович: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Емельян Иванович: 0 лет, 4 месяца | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.