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Андрей Ларионович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Андрей Ларионович
Пол
муж
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1854
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
309
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Макеево, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 557
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 309
01 | Ларион Малахиевич: 54 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Васса Яковлевна: 54 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Тихон Ларионович: 24 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Анна Ларионовна: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Андрей Ларионович: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Параскева Захаровна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
07 | Ефимий Тихонович: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
08 | Екатерина Тихоновна: 0 лет, 1 месяц | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
09 | Параскева Малахиевна: 55 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
10 | Екатерина Васильевна: 42 года | крестьянин государственных имуществ - |
11 | Ольга Семеновна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [10] |
12 | Васса Матвеевна: 44 года | крестьянин государственных имуществ - |
13 | Андрей Богданович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [12] |
14 | Дария Богдановна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [12] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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