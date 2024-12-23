Мария Максимовна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Мария Максимовна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 70
- Год рождения вычисленный
- 1793
- Родственная связь
- мать [2]
- Номер семьи
- 308
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Макеево, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 557
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 308
01 | Герасим Исидорович: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Агафия Ивановна: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Алексей Герасимович: 22 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Пелагея Герасимовна: 22 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Иван Герасимович: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Евдоким Герасимович: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Федор Герасимович: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
08 | Мария Максимовна: 70 лет | крестьянин государственных имуществ - мать [2] |
09 | Анна Прокопьевна: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
10 | Петр Алексеевич: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
Примечание: вдова
- Дополнительная информация в записи
- вдова
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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