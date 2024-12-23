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Матрона Пантелеевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Матрона Пантелеевна
Пол
жен
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1825
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
307
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Макеево, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 557
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 307
01 | Кирилл Филиппович: 64 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Евдокия Пантелеевна: 44 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
03 | Матрона Пантелеевна: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Василий Пантелеевич: 37 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Ирина Богдановна: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Захар Богданович: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
07 | Акулина Лукинична: 33 года | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
08 | Параскева Васильевна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
09 | Мария Васильевна: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
10 | Архип Васильевич: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
11 | Пелагея Васильевна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
Примечание: приемная
Дополнительная информация в записи
приемная
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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