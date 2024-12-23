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Гликерия Ивановна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Гликерия Ивановна
Пол
жен
Возраст (лет)
53
Год рождения вычисленный
1810
Номер семьи
306
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Макеево, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 557
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 306
01 | Даниил Иванович: 44 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Агафия Панфиловна: 41 год | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Гликерия Ивановна: 53 года | крестьянин государственных имуществ - |
Примечание: вдова, солдатка
Дополнительная информация в записи
вдова, солдатка
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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