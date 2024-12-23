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Косьма Петрович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Косьма Петрович
Пол
муж
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1829
Родственная связь
глава
Номер семьи
304
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Макеево, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 557
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 304
01 | Косьма Петрович: 34 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анна Григорьевна: 36 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Василий Косьмич: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Евтропий Косьмич: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Анна Косьминична: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Ирина Ивановна: 66 лет | крестьянин государственных имуществ - мать [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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