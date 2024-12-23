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Екатерина Панкратьевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Екатерина Панкратьевна
Пол
жен
Возраст (лет)
56
Год рождения вычисленный
1807
Родственная связь
сестра [1]
Номер семьи
303
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Макеево, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 557
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 303
01 | Ефим Панкратьевич: 44 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Евдокия Ивановна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Ефимович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Евдокия Ефимовна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Агафия Ефимовна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Екатерина Панкратьевна: 56 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
07 | Мария Панкратьевна: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
08 | Евдокия Семеновна: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - племянница [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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