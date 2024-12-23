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Андрей Петрович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Андрей Петрович
Пол
муж
Возраст (лет)
44
Год рождения вычисленный
1819
Родственная связь
глава
Номер семьи
302
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Макеево, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 556об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 302
01 | Андрей Петрович: 44 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Татьяна Антиповна: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Ирина Андреевна: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Гавриил Андреевич: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Владимир Андреевич: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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