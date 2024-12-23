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Евдокия Петровна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Евдокия Петровна
Пол
жен
Возраст (лет)
52
Год рождения вычисленный
1811
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
301
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Заборовье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 556об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 301
01 | Федор Артемьевич: 52 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Евдокия Петровна: 52 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Фекла Петровна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [2] |
04 | Федор Иванович: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
05 | Васса Алексеевна: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
06 | Михаил Мартинович: 79 лет | крестьянин государственных имуществ - |
07 | Василий Михайлович: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [6] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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