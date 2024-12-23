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Наталия Никоновна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Наталия Никоновна
Пол
жен
Возраст (месяцев)
3
Год рождения вычисленный
1863
Родственная связь
дочь [4]
Номер семьи
300
Номер в семье
8
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Заборовье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 556об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 300
01 | Михаил Феофилактович: 71 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Агафия Васильевна: 61 год | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Фекла Петровна: 41 год | крестьянин государственных имуществ - невестка [1] |
04 | Никон Иванович: 23 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
05 | Иван Иванович: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
06 | Акулина Григорьевна: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
07 | Пахом Никонович: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
08 | Наталия Никоновна: 0 лет, 3 месяца | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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