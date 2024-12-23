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Александр Тимофеевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Александр Тимофеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
сын [4]
Номер семьи
297
Номер в семье
8
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Заборовье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 556об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 297
01 | Иван Семенович: 67 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Мелания Егоровна: 66 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Иванович: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Тимофей Иванович: 37 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Мария Ивановна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Александра Архиповна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
07 | Надежда Тимофеевна: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
08 | Александр Тимофеевич: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
09 | Иван Тимофеевич: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
10 | Мария Ивановна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
11 | Тимофей Иванович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
12 | Григорий Иванович: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
13 | Татьяна Ивановна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - жена [12] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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