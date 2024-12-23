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Никита Филиппович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Никита Филиппович
Пол
муж
Возраст (лет)
39
Год рождения вычисленный
1824
Родственная связь
глава
Номер семьи
295
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Заборовье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 556
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 295
01 | Никита Филиппович: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Параскева Федоровна: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Ларион Никитич: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Андрей Никитич: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Евдокия Никитична: 0 лет, 4 месяца | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Агафия Семеновна: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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