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Егор Корнильевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Егор Корнильевич
Пол
муж
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1853
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
294
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Заборовье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 556
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 294
01 | Андрей Анисимович: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Гликерия Перфильевна: 56 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Корнилий : 33 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
04 | Мария : 28 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
05 | Екатерина Алексеевна: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
06 | Егор Корнильевич: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
07 | Павел Корнильевич: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
08 | Никифор Корнильевич: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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