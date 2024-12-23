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Анна Тимофеевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Анна Тимофеевна
Пол
жен
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1842
Родственная связь
жена [4]
Номер семьи
291
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Заборовье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 556
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 291
01 | Петр Спиридонович: 60 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Агафия Стефановна: 57 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Василий Петрович: 32 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Иван Петрович: 23 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Анна Тимофеевна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
06 | Иван Иванович: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
07 | Ксения Андреевна: 32 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
08 | София Васильевна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
09 | Анна Васильевна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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