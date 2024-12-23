Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Алексеевич

Петр Алексеевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Петр Алексеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1835
Родственная связь
племянник [1]
Номер семьи
288
Номер в семье
12
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Заборовье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 555об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 288
01 | Антип Лаврентьевич: 66 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Мария Алексеевна: 66 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Пелагея Антиповна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Евдокия Антиповна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Василий Антипович: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Пелагея (2) Антиповна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Матрона Герасимовна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
08 | Иван Васильевич: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
09 | Илья Васильевич: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
10 | Екатерина Васильевна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
11 | Георгий Васильевич: 0 лет, 6 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
12 | Петр Алексеевич: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - племянник [1] |
13 | Анастасия Гавриловна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - жена [12] |
14 | Петр Петрович: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [12] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.