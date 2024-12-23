Мария Алексеевна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Мария Алексеевна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 66
- Год рождения вычисленный
- 1797
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 288
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Заборовье, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 555об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 288
01 | Антип Лаврентьевич: 66 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Мария Алексеевна: 66 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Пелагея Антиповна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Евдокия Антиповна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Василий Антипович: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Пелагея (2) Антиповна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Матрона Герасимовна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
08 | Иван Васильевич: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
09 | Илья Васильевич: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
10 | Екатерина Васильевна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
11 | Георгий Васильевич: 0 лет, 6 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
12 | Петр Алексеевич: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - племянник [1] |
13 | Анастасия Гавриловна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - жена [12] |
14 | Петр Петрович: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [12] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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