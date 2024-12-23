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Ефимия Михайловна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Ефимия Михайловна
Пол
жен
Возраст (лет)
43
Год рождения вычисленный
1820
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
287
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Заборовье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 555об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 287
01 | Филипп Нестерович: 76 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анна Филипповна: 51 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
03 | Максим Филиппович: 41 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Ефимия Михайловна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
05 | Ирина Максимовна: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
06 | Евдокия Максимовна: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
07 | Тимофей Максимович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
08 | Стефан Богданович: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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