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Екатерина Ивановна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Екатерина Ивановна
Пол
жен
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1862
Родственная связь
дочь [4]
Номер семьи
286
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Заборовье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 555об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 286
01 | Яков Анисимович: 60 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Наталия Перфильевна: 60 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Феодосия Яковлевна: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Иван Яковлевич: 23 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Ефимия Стефановна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
06 | Екатерина Ивановна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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